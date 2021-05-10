Батут с детьми сдулся в городском парке Уральска

Вечером 9 мая в городском парке культуры и отдыха города Уральск сдулся батут в котором находились дети, сообщает zakon.kz со ссылкой на МойГород.

По словам автора ролика, в какой-то момент батут начал издавать характерный звук и уменьшаться в объемах.

Батут не маленький, высокий и объемный. В нем находились около 20 детей разного возраста. Родители сразу же ринулись к аттракциону, чтобы спасти детей. Многие малыши испугались и плакали. Девушка, стоявшая у входа сказала, что это ее батут, но она даже не извинилась. Просто сказала, что электричество отключилось и все, - возмущается жительница города Самал.

По ее словам, дети не получили серьезных травм, но очень сильно испугались. Она также добавила, что владелица аттракциона сначала не хотела возвращать деньги, но потом все же вернула.

Тут дело не в деньгах, а в самом инциденте. А вдруг кто-нибудь из детей серьезно пострадал бы или, не дай бог, умер бы? Вот тогда была бы настоящая трагедия. Почему не проверяют эти аттракционы? Почему нет запасных генераторов? Почему вообще ставят в парке батуты? Это же место отдыха, на каждом шагу понаставили этих аттракционов, что не пройти. А ребенку как объяснить, что это опасно? Вот недавно ведь тоже был случай с каруселью, - говорит женщина.

Между тем директор городского парка культуры и отдыха Жасулан Сакенов сообщил, что не в курсе случившегося, однако будет проводить проверку.

Вчера был праздник и я до вечера был на работе, но о таком случае мне не сказали. Электричество действительно вчера отключилось, наверное, из-за этого произошло. Сегодня будем проводить служебное расследование, - отметил Жасулан Сакенов.