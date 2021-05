В Китае турист застрял на разбившемся стеклянном мосту

В Китае мужчина-турист застрял на разбившемся стеклянном мосту высотой более ста метров, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТСН.

Как сообщает агентство Xinhua, несколько стеклянных панелей с моста высотой 100 метров унесло ветром, скорость которого достигала 150 км/ч. В результате один из посетителей не смог спуститься вниз и был вынужден ждать помощи спасателей.

Мужчина провел на уцелевшем участке около часа, держась за перила.

По данным издания, физически турист не пострадал, но был доставлен в больницу, где ему помог прийти в себя психолог. После инцидента местные власти намерены провести комплексную проверку безопасности всех туристических достопримечательностей.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh