В 124 км от Алматы произошло землетрясение

10 мая в 16:00 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz о ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 124 км на юг от города Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.5.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 42.17° с.ш. 76.33° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): п.Шалкоде Райымбекский район, Кетмень Уйгурский район 2 балла. пресс- служба ДЧС Алматинской области