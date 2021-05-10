В 124 км от Алматы произошло землетрясение

10 мая в 16:00 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz о ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен в 124 км на юг от города Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.5.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 42.17° с.ш. 76.33° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): п.Шалкоде Райымбекский район, Кетмень Уйгурский район 2 балла. пресс- служба ДЧС Алматинской области
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