Малайзия с 12 мая вводит общенациональный локдаун

Тотальный локдаун объявлен по всей территории Малайзии, сообщил премьер-министр Мухиддин Яссин, сообщает zakon.kz.

В сегодняшнем видеообращении глава кабинета министров заявил, что ограничения вводятся со среды, 12 мая, и продлятся до 7 июня, передает ТАСС.

Будет введен запрет на все общественные мероприятия, посещение ресторанов, а также на перемещения внутри штатов и районов, если они не связаны с работой, экстренными случаями, медицинскими назначениями, вакцинацией или посещением супруга. Для активности на свежем воздухе будут сделаны лишь некоторые исключения.

Власти Малайзии из-за резкого роста числа инфицированных с 22 января на всей территории страны ввели данный режим, на фоне улучшения ситуации он был отменен с 5 марта. Благодаря принятым мерам суточный прирост инфицированных составлял около 3 тыс. Однако, как заявил в субботу генеральный директор Минздрава Хишам Абдула, согласно прогнозам, в середине месяца средний рост заболевших в сутки составит около 5 тыс. человек, а к концу мая достигнет 7 тыс.

Всего за время пандемии в Малайзии было подтверждено почти 444,5 тыс. инфицированных, из которых более 1,7 тыс. скончались.