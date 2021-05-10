В Узбекистане оценили вероятность размещения военных баз США

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении пресс-службе министерства обороны страны, передает РИА Новости.

В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов.

Также в ведомстве отметили, что узбекская политика в области обороны основана на принципе неучастия в военных конфликтах и миротворческих операциях за рубежом.

О том, что Пентагон может перебросить выводимые из Афганистана войска в соседние Узбекистан и Таджикистан, ближе к российским границам, ранее писала газета Wall Street Journal.

Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и должен завершиться к 11 сентября.