Погода на 11 мая - штормовое предупреждение объявлено в десяти областях страны

На 11 мая в десяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
11 мая в Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный.
В Северо-Казахстанской области ночью заморозки до -1.
В Жамбылской области, в том числе и в Таразе - гроза, местами град и туман.
В Мангистауской области, в том числе и в Актау - гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный.
В Восточно-Казахстанской и в Мангистауской областях местами ожидается гроза.
В Западно-Казахстанской области местами гроза, шквал, град и усиление ветра.
В горах Туркестанской области - гроза. Местами ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.
В Костанайской области местами ожидается туман.
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