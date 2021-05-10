Под Санкт-Петербургом открыли памятник воинам-героям из Казахстана

В городе Лодейное под Санкт-Петербургом в канун Дня Победы торжественно открыли памятник воинам 314-й стрелковой дивизии Красной Армии, сообщает zakon.kz.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", именно здесь, в районе города Лодейное Поле 314-я стрелковая дивизия приняла боевое крещение 6 сентября 1941 года.

Об их судьбе долго ничего не было известно. Пока поисковики не наткнулись на одном из болот Присвирья на свидетельства ожесточенного боя.

Частные наступательные бои 314-й дивизии не просто остановили финнов в Лодейном Поле. Их не пустили дальше до самого 1944 года, когда уже советская армия начала свое победное наступление, завершившиеся полной капитуляцией Финляндии.

Как пишет erg.kz, на торжественной церемонии открытия памятника Генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Бауыржан Досманбетов отметил, что хочет выразить большую признательность за помощь в установке этого памятного знака.

Сегодня мы устанавливаем знак в честь 80-летия со дня образования 314 стрелковой дивизии, которая образовалась на территории Казахской ССР. За время образования этой дивизии были награждены более 5000 солдат, офицеров, бойцов дивизии, что говорит конечно об их сильном духе, их подвиге, который они здесь совершали в течении нескольких лет. А также я хочу отметить, что с Казахстана было призвано более миллиона человек, это около 20 процентов мужского населения Казахстана. Из них, к сожалению, не вернулись более 600 тысяч и около 300 тысяч из них защищали Ленинградскую область и на тот момент город Ленинград. Тысячи бойцов до сих пор числятся без вести пропавшими, не захоронены и тут конечно большая работа, которую проводят поисковые отряды и России, и Казахстана. В данном случае я хочу поблагодарить и поисковый отряд "Оплот", и поисковый отряд "Майдан Жолы", которые провели такую работу. В Казахстане очень сильно чтят память о Великой Отечественной войне, у нас проходит очень много мероприятий. В этом году мы уже обновили памятник Султану Баймагамбетову в городе Кировске, в прошлом году поставили памятник Алие Молдагуловой в Санкт-Петербурге. Эту работу мы продолжаем. Генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Бауыржан Досманбетов