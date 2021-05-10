Илон Маск отправит к Луне спутник, оплаченный шуточной криптовалютой

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что его компания в 2022 году запустит к Луне спутник Doge-1, оплаченный криптовалютой Dogecoin, сообщает zakon.kz.

Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter.





SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge. Илон Маск

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

На сайте канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, отмечается, что он будет запущен в первом квартале 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Речь идет о 40-килограммовом аппарате, который будет выведен на окололунную орбиту и с помощью сенсоров и камер займется сбором данных о естественном спутнике Земли. Компания отправит спутник, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX. Сумма сделки не разглашается.

В апреле Маск сообщал о планах SpaceX отправить Dogecoin на Луну. После его заявления стоимость криптовалюты увеличилась на 30%.

В воскресенье на фоне новости об отправке оплаченного Dogecoin спутника валюта дорожала до $0,58 за штуку по сравнению с $0,50 предыдущим вечером. Рост криптовалюты, названной в честь собаки породы сиба-ину из популярного мема, намного превысил показатели других возможных направлений инвестиций.