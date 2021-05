Илон Маск отправит к Луне спутник, оплаченный шуточной криптовалютой

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что его компания в 2022 году запустит к Луне спутник Doge-1, оплаченный криптовалютой Dogecoin, сообщает zakon.kz.

Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter.





SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW