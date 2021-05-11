Как замедлить старение мозга

Шведская газета Svenska Dagbladet назвала семь способов замедлить старение мозга, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

В первую очередь, автор призвал больше двигаться. Отмечается, что физическая активность полезна для мозга, а сидячий образ жизни увеличивает вероятность развития деменции.

Помимо этого, газета подчеркивает важность хорошего сна для здоровья мозга. Автор рекомендует спать не менее семи часов в сутки. Отмечается, что по результатам недавних исследований, сон менее шести часов в возрасте 50-60 лет увеличивает риск деменции.

Важен также и насыщенный рацион. Профессор Каролинского института Май-Лис Хеленниус объяснила, что необходимо употреблять много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы.

Кроме того, газета предостерегла от лишнего веса. Как утверждает автор материала, существует связь между дополнительными килограммами и ухудшением когнитивных способностей.

Необходимо также заботиться и о хорошей микрофлоре кишечника, так как, согласно материалу издания, между мозгом и брюшной полостью через блуждающий нерв постоянно поддерживается связь в обоих направлениях. Как уточняет автор, 90 процентов гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится в кишечнике, и лишь 10 процентов — в мозге.

Помимо этого, чрезвычайно важно поддерживать хорошие отношения с домочадцами, так как на здоровье мозга позитивно влияет хорошее психологическое самочувствие. В таком случае снижаются стресс и интенсивность воспалительных процессов в организме, а это приводит к хорошим когнитивным способностям и понижению риска их ухудшения в будущем.

Также газета подчеркнула необходимость всю жизнь учиться чему-нибудь новому, так как это стимулирует образование новых клеток мозга, снижая риск ухудшения когнитивных способностей.