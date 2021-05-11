Назначен аким Алмалинского района Алматы

По согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата Ержан Сейтенов назначен акимом Алмалинского района, сообщает zakon.kz.

Кандидатура Ержан Сейтенова была согласована в ходе внеочередной V сессии городского маслихата седьмого созыва, состоявшейся с участием акима Алматы Б. Сагинтаева.

Ержан Сейтенов родился в 1974 году. Окончил бакалавриат и магистратуру в Международном Казахско-Турецком университете им. Х. А. Ясави.

Трудовую деятельность начал в 1990 году рабочим Яныкурганского ПМК-11. В разные годы работал на руководящих должностях в квазигосударственном секторе, а также коммунальных предприятиях города Алматы. Руководил управлениями по контролю за использованием и охраной земель, зеленой экономики города Алматы.

До настоящего времени руководил Управлением жилищной политики города Алматы.