Назначен аким Алмалинского района Алматы

11 мая 2021, 09:32
Фото: Акимат Алматы

По согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата Ержан Сейтенов назначен акимом Алмалинского района, сообщает zakon.kz.

Кандидатура Ержан Сейтенова была согласована в ходе внеочередной V сессии городского маслихата седьмого созыва, состоявшейся с участием акима Алматы Б. Сагинтаева.

Ержан Сейтенов родился в 1974 году. Окончил бакалавриат и магистратуру в Международном Казахско-Турецком университете им. Х. А. Ясави.

Трудовую деятельность начал в 1990 году рабочим Яныкурганского ПМК-11. В разные годы работал на руководящих должностях в квазигосударственном секторе, а также коммунальных предприятиях города Алматы. Руководил управлениями по контролю за использованием и охраной земель, зеленой экономики города Алматы.

До настоящего времени руководил Управлением жилищной политики города Алматы.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?