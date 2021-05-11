Дамы и господа!

На ПРАВМЕДИА продолжается серия прямых эфиров, посвященных особенностям защиты по делам в сфере экономики и экономической деятельности.

14 мая в 15:00 часов по времени Нур-Султана приглашаем вас на вебинар "Особенности защиты по делам о хищениях".

Разберемся, в чем специфика данной категории уголовных дел и каковы основные направления защиты. Поговорим о тактике защиты по делам о мошенничестве и присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

Ведущий вебинара – Таир Назханов, адвокат с 27-летним стажем, признанный международным юридическим рейтингом Legal 500 в качестве одного из лучших адвокатов в сфере экономических преступлений, поделится с вами своим практическим опытом.

Прямой эфир полезен юристам, адвокатам, представителям бизнес-сообщества, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, студентам и магистрантам юридических факультетов.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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