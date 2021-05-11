SABA GROUP представил проект ЖК "Комфорт Сити" в Алматы

ЖК "Комфорт Сити" - один из первых проектов, реализуемых в рамках новых правил застройки Алматы, но к программе реновации он не относится. Для его реализации используется участок в квадрате проспекта Гагарина, переулка Дружбы и улицы Тропинина. Помимо жилых строений, на участке площадью 4,3 га появится социальная инфраструктура, которая охватит все потребности местных жителей. Согласно ПДП, этот участок относится к категории Ж-6, что подразумевает строительство зданий от 12 этажей.

Земельный участок был куплен на аукционе у АО "Народный банк Казахстана" в начале 2020 года. До этого времени земля не использовалась более 10 лет. Люди ждали инвестора, который мог бы выкупить их дома для строительства нового жилья. Всем собственникам, как рассказывают в SABA GROUP, уже выплачены компенсации, готов план детальной планировки для строительства многоэтажного жилого комплекса, изначальная планировка которого была кардинально изменена.

Проект изменен с учетом новых тенденций в строительстве. Плотность застройки сокращена на 30%, кроме того, по рекомендации акимата было решено отказаться от длинных сплошных зданий, - рассказал президент SABA GROUP Ержан Абдикадиров.

Сделано это для свободного движения воздушных потоков. Здания башенного типа хорошо пропускают и не задерживают воздушные потоки, а за счет высотности опускают верхние холодные потоки, тем самым увеличивая скорость ветра в нижней части строений.

Строительство "башен" оставляет больше места для наполнения дворовых территорий. Так, во дворах размещены шесть футбольных полей, по территории жилого комплекса жители смогут кататься на велосипедах по велодорожкам. А для пеших прогулок предусмотрены отдельные дорожки общей протяженностью более 700 метров.

В рамках реализации проекта будет высажено около 1 000 различных деревьев и кустарников, а внутренний двор площадью 2,5 га станет парковой зоной.

Новый ЖК принесет пользу не только жителям, но и городу. Он предусматривает и социально-бытовые объекты. Например, медицинские учреждения, места для занятий спортом, дошкольные учреждения, супермаркеты и торговые площади.

В рамках социальной ответственности мы взяли на себя обязательство построить новый корпус для школы №125, расположенной рядом со строящимся объектом. Корпус позволит принять до 600 новых учеников. Подписан меморандум с управлением образования Алматы. Корпус будет сдан в эксплуатацию до завершения строительства жилого комплекса, - пояснил глава SABA GROUP.