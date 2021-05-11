После праздников курс доллара начал расти

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,27 тенге (+0,30), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,6-429,1 тенге, евро – 518-521 тенге, рос. рубль - 5,72-5,80 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 11 мая.

Июльские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,91%, составив $64,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,94% — до $67,68 за баррель.