Том Круз отказался от "Золотого глобуса" из-за скандала с расизмом

Американский актер Том Круз присоединился к протесту против премии "Золотой глобус", сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Gazeta.ru", актер решил отказаться от всех своих наград.

Свои "Золотые глобусы" Том Круз получил в 1990, 1997 и 2000 годах.

Ранее с критикой уже выступали Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало.

Против высказались также представители Amazon и Netflix, которые убрали свои киноленты с шорт-листа премии. Поводом для выступления против организаторов награды, которую присуждают актерам с 1944 года, послужили обвинения в расизме и харассменте.

Звезд Голливуда возмущает то, что среди 86 членов жюри "Золотого глобуса" нет ни одного афроамериканца.

Также, по мнению актеров, премию тянет на дно репутация скандального продюсера Харви Вайнштейна, который до ареста и суда много лет принимал деятельное участие в организации церемонии.