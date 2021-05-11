Мажилисмены перечислили однодневный заработок для помощи пострадавшим в Риддере

11 мая 2021, 12:52
Фото: Мажилис

Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка депутатов Мажилиса для помощи жителям в Риддере, передает zakon.kz.

Средства предназначены для восстановления домов жителей, пострадавших в результате лесного пожара, который перекинулся на город Риддер в Восточно-Казахстанской области, - сказано в сообщении пресс-службы Мажилиса.

10 мая в ВКО, в районе города Риддера, произошел крупный лесной пожар. По состоянию на 11 мая было уничтожено 37 домов в поселке Лесхоз. Тушение пожара продолжается.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить жильем всех пострадавших при пожаре.


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