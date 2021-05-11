В Алматы набирают сотрудников для переписи населения

С 1 сентября по 30 октября 2021 года в Казахстане состоится всеобщая перепись населения, передает zakon.kz



Департамент Нацбюро статистики по Алматы оповестил об отборе переписного персонала 1 этапа на основе договора возмездного оказания услуг.

На данном этапе Департаменту требуются 48 инструкторов-наблюдателей и 618 регистраторов. Инструкторы будут работать с мая по июль 2021 года, регистраторы с 01 июня по 30 июня 2021 года. Их заработки составят 125 000 тенге и 83 000 тысяч тенге соответственно, - уточнили в ведомстве.

Претенденты на должность должны иметь высшее, техническое и профессиональное, послесреднее, общее среднее образование. Стаж работы значения не имеет, однако требуются аналитическое мышление, влияние, работа в команде, построение отношений, устная и письменная коммуникация, ответственность, соблюдение этических норм, владение методикой, нормативность, ориентация на результат.

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Заинтересованные лица могут обращаться в Департамент Бюро нацстатистики по Алматы: адрес – проспект Абая, 125, 050008, телефон – 8 (727) 330-89-16, 8 (727) 375-21-88, электронный адрес – almatystat@mail.ru.