В Нур-Султане появится дорожная разметка зеленого цвета

11 мая 2021, 17:05
Фото: nur_sultan

В Нур-Султане появится дорожная разметка зеленого цвета в начале автобусной полосы, сообщает zakon.kz.

В целях обеспечения безопасности, концентрации внимания и заблаговременного информирования водителей, принято решение о внедрении по заполнению выделенных полос общественного транспорта дорожной разметкой зеленого цвета в начале автобусной полосы, - сообщили в ДП столицы.

В настоящее время изучаются участки улиц, для применения данной схемы организации дорожного движения.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?