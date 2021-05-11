В Нур-Султане появится дорожная разметка зеленого цвета в начале автобусной полосы, сообщает zakon.kz.

В целях обеспечения безопасности, концентрации внимания и заблаговременного информирования водителей, принято решение о внедрении по заполнению выделенных полос общественного транспорта дорожной разметкой зеленого цвета в начале автобусной полосы, - сообщили в ДП столицы.

В настоящее время изучаются участки улиц, для применения данной схемы организации дорожного движения.