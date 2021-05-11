Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Туркестан. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, передает zakon.kz.
Первый Президент Казахстана прибыл в Туркестан. В ходе визита планируется посещение ряда социально-культурных объектов столицы тюркского мира, - написал Укибай в Twitter.
В Туркестане Елбасы ознакомился с результатами благоустройства "Парка Первого Президента".
Елбасы Түркістан қаласындағы «Тұңғыш Президент саябағын» абаттандыру нәтижелерімен танысты pic.twitter.com/jhurxhlL1b— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) May 11, 2021
Также Первый Президент принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса Казахскому ханству.
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ хандығына арналған мемориалдық кешеннің ашылу рәсіміне қатысты pic.twitter.com/2dK8vhyHPq— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) May 11, 2021Позже Нурсултан Назарбаев ознакомился с планами развития ботанического сада "Яссы" города Туркестана. Кроме того, Назарбаеву была представлена информация о ходе реализации проекта по созданию археологического парка "Городище Культобе".
Елбасы ознакомился с планами развития ботанического сада "Яссы" города Туркестана. Кроме того, Н.Назарбаеву была представлена информация о ходе реализации проекта по созданию археологического парка "Городище Культобе" pic.twitter.com/Ex9vRFCo85— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) May 11, 2021
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