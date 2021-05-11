В Талдыкоргане таксист едва не задушил коллегу

На одной из дорог в Алматинской области подрались таксисты, сообщает zakon.kz.
На видео, опубликованном в Инстаграме на странице taldykorganec.insta, видно, как один мужчина пытается задушить другого.
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В пресс-службе областной полиции отметили, что устанавливают участников драки.
Инцидент между таксистами, запечатленный на видео у кольца в городе Талдыкорган, зарегистрирован в Управлении полиции Талдыкоргана. В настоящее время принимаются меры к установлению причин возникшего конфликта, - уточнили в ведомстве.
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