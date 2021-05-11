Мама погибшей в Грузии казахстанки не верит в версию о самоубийстве дочери

Мама погибшей в Грузии 26-летней казахстанки Асель Айтпаевой не верит в самоубийство дочери, передает zakon.kz.

"Хабар 24" передает, что накануне Айсулу Айтпаева прибыла в Тбилиси для опознания тела. По словам матери, на теле дочери есть следы физического насилия.

Она отмечает, что в МВД Грузии не хотят, чтобы дело получило широкую огласку.

Процесс будет происходить здесь, так как происходило все здесь. Но Мурат находится в Казахстане. Я, конечно, хочу, чтобы его депортировали в Грузию. Я прошу Казахстан, чтобы он помог мне, и депортировали Мурата сюда, потому что, может, это не первая была? - говорит она.

Напомним, Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна 9 этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. В деле также фигурирует еще один человек - гражданин Казахстана, родственник Асель, пригласивший ее работать в Грузию. Сообщается, что он покинул Грузию.