Коралловые рифы могут окончательно исчезнуть

Коралловые рифы разрушаются под воздействием глобального потепления и к 2050 году могут полностью прекратить свое существование, передает zakon.kz.

Сотрудники австралийского университета имени Джеймса Кука провели исследование и пришли к выводу вследствие увеличения выбросов углекислого газа структура воды в океанах изменяется.

А в новых условиях рост и восстановление корраловых рифов происходит намного медленнее.

Это также негативно отражается на множестве растений и животных, обитающих среди коралловых рифов, сообщает издание "Известия".