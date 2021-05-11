Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Алматы

Синоптики предоставили прогноз погоды на 12-14 мая в Нур-Султане, Шымкенте, Алматы, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

12 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 21-23 тепла.

13 мая переменная облачность, утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 19-21 тепла.

14 мая переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 21-23 тепла.

Алматы

12 мая переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 18-20 тепла.

13 мая переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 21-23 тепла.

14 мая облачно, временами дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 18-20 тепла.

Шымкент

12 мая переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 26-28 тепла.

13-14 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 17 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 25-27 тепла.