Марк Цукерберг назвал козла в честь биткоина

Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился с пользователями фотографиями двух козлов, сообщает zakon.kz.

Мои козлы: Макс и Биткойн, - говорится в описании к публикации.

Несмотря на немногословное заявление миллиардера, комментаторы увидели в этом тайное послание.

Как отмечает forklog.com, пользователи обратили внимание, что после публикации поста цена биткоина снизилась примерно на $5000.

Экономист Алекс Крюгер полагает, что фотография козлов – отличный повод для очередного пампа первой криптовалюты.

Time for Zuck's goats to send it



Very 2021 — Alex Krüger (@krugermacro) May 10, 2021

Это вполне в духе 2021 года. Если рынок рос, когда Илон твитит о биткоине, то наверняка должен вырасти, когда Цук называет козлов "Максом" и "Биткоином", – отметил специалист.

По информации Lenta.ru, другие расшифровали послание как предсказание, что биткоин станет единственной и самой главной криптовалютой.

Поводом для этого стал и сам выбор животного, ведь goat в интернете расшифровывают как greatest of all time (величайший во все времена).