Марк Цукерберг назвал козла в честь биткоина

Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился с пользователями фотографиями двух козлов, сообщает zakon.kz.

Несмотря на немногословное заявление миллиардера, комментаторы увидели в этом тайное послание.

Как отмечает forklog.com, пользователи обратили внимание, что после публикации поста цена биткоина снизилась примерно на $5000.

Экономист Алекс Крюгер полагает, что фотография козлов – отличный повод для очередного пампа первой криптовалюты.

Time for Zuck's goats to send it



Very 2021