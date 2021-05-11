Марк Цукерберг назвал козла в честь биткоина

Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился с пользователями фотографиями двух козлов, сообщает zakon.kz.
Мои козлы: Макс и Биткойн, - говорится в описании к публикации.
Несмотря на немногословное заявление миллиардера, комментаторы увидели в этом тайное послание.
Как отмечает forklog.com, пользователи обратили внимание, что после публикации поста цена биткоина снизилась примерно на $5000.
Экономист Алекс Крюгер полагает, что фотография козлов – отличный повод для очередного пампа первой криптовалюты.
Time for Zuck's goats to send it— Alex Krüger (@krugermacro) May 10, 2021
Very 2021
Это вполне в духе 2021 года. Если рынок рос, когда Илон твитит о биткоине, то наверняка должен вырасти, когда Цук называет козлов "Максом" и "Биткоином", – отметил специалист.
По информации Lenta.ru, другие расшифровали послание как предсказание, что биткоин станет единственной и самой главной криптовалютой.
Поводом для этого стал и сам выбор животного, ведь goat в интернете расшифровывают как greatest of all time (величайший во все времена).
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