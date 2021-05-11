В Риддере локализован лесной пожар

11 мая в 18.20 лесной пожар в Риддере локализован на площади 287,4 га, сообщает zakon.kz.
Об этом заявил официальный представитель МЧС Талгат Уали.
Напомним, что огонь разбушевался 10 мая в 13.55 на административной территории Риддера в поселке Лесхоз.
В результате ветра, достигавшего порывов до 20 м/с, на 5-ти улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО.
На данный момент пожар в жилых домах Первого района города Риддер полностью ликвидирован.
По результатам облета уточнена общая площадь пожара – 287,4 га, из которых 272,4 га – лесная зона.
Постановлением акима Риддера объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.
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