В Риддере локализован лесной пожар

​11 мая в 18.20 лесной пожар в Риддере локализован на площади 287,4 га, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Напомним, что огонь разбушевался​ 10 мая в 13.55 на административной территории Риддера​ в поселке Лесхоз.

В результате ветра, достигавшего порывов до 20 м/с, на​ 5-ти​ улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО.

На данный момент пожар в жилых домах Первого района города Риддер полностью ликвидирован.

По результатам облета​ уточнена общая площадь пожара – 287,4 га, из которых 272,4 га – лесная зона.

Постановлением акима Риддера объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.​

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