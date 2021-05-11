МИД РК выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Иерусалиме

11 мая 2021, 19:45
Фото: Gov.kz

МИД Республики Казахстан сделал заявление, сообщает zakon.kz.

Выражаем обеспокоенность эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме и обострением палестино-израильских отношений.

В складывающейся ситуации все вовлеченные стороны должны проявить сдержанность и отказаться от шагов, ведущих к дальнейшему ухудшению ситуации.

Призываем избегать актов подстрекательства вокруг комплекса мечети Аль-Акса и уважать статус-кво.

Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения эскалации напряженности в священный месяц Рамадан.

Казахстан выступает за справедливое решение палестинско-израильского конфликта исключительно мирным путем на основе формулы "Two State solution" и соответствующих резолюций Организаций Объединенных Наций.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?