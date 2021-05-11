МИД РК выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Иерусалиме

МИД Республики Казахстан сделал заявление, сообщает zakon.kz.
Выражаем обеспокоенность эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме и обострением палестино-израильских отношений.
В складывающейся ситуации все вовлеченные стороны должны проявить сдержанность и отказаться от шагов, ведущих к дальнейшему ухудшению ситуации.
Призываем избегать актов подстрекательства вокруг комплекса мечети Аль-Акса и уважать статус-кво.
Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения эскалации напряженности в священный месяц Рамадан.
Казахстан выступает за справедливое решение палестинско-израильского конфликта исключительно мирным путем на основе формулы "Two State solution" и соответствующих резолюций Организаций Объединенных Наций.
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