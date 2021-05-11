Голкипер Буффон покидает "Ювентус"

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон заявил, что покинет "Ювентус" в конце сезона, сообщает zakon.kz.

Как пишет "Сегодня", он играл за итальянский клуб в общей сложности около 20 лет.

Я чувствую, что отдал клубу все, что мог, и не смогу больше ничего сделать, - заявил 43-летний вратарь.

Кроме того, он не исключил, что уход из "Ювентуса" может стать окончанием его спортивной карьеры.

В последние два года, после возвращения из "командировки" в ПСЖ на сезон 2018/19, Буффон выполнял роль дублера поляка Войцеха Щенсного.

Видимо, это ему не понравилось, и итальянская легенда хочет завершить карьеру более ярко. В этом сезоне чемпион мира-2006 сыграл лишь 7 матчей в чемпионате Италии, 4 – в Кубке, 1 – в Лиге чемпионов, - говорится в сообщении.