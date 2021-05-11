Бизнесмены Караганды требовали признать незаконными постановления санврача

Карагандинские бизнесмены судились с главным санитарным врачом области, требуя признать его постановления незаконными, сообщает zakon.kz.

Они пытались доказать, что карантинные ограничения ущемляют конституционные права, передает КТК.

По словам предпринимателей региона, штрафы стали настоящим разорением. А ношение масок называли пыткой и психологическим давлением.

Процесс длился месяц. Главный аргумент предпринимателей – санврач так и не победил коронавирус, при этом все время все запрещает.

Главный эпидемиолог отвечал, что весь мир больше года живет в карантине. Суд встал на сторону медиков. Предпринимателям такое решение не понравилось, и они готовят апелляцию.

Я никогда не видела, чтобы судья понуждала сторону процесса заявить самой себе отвод. Никогда. Я никогда не видела, чтобы судья препятствовала в проведении прений. Я никогда не видела, чтобы судья, назначив судебные прения, не подключала стороны процесса к этому судебному заседанию. Что происходило именно со мной. юрист Ирина Фурсова