Стрельба в Казани - блогер перепутала Татарстан с Казахстаном

Известный российский блогер Надин Серовски перепутала Татарстан с Казахстаном, сообщает zakon.kz.

Девушка, у которой более 8 млн подписчиков, опубликовала скорбный пост в своем Telegram-канале, в поддержку школьников Казани, где написала, что весь мир сейчас с Казахстаном.

Казахстан. Весь мир с вами!!! Скорбим сердцем!!! Я в полном непонимании как такое может не прости прийти в голову, а как такое можно вообще сотворить! Жизнь человека – неприкосновенна!!! Нужно объяснять это детям с пелёнок((( орфография и пунктуация автора сохранены

Пользователи сразу заметили ошибку блогера и указали на нее в комментариях.

Да, благодарю за исправление, написала в спешке, - признала Надин. – Главная суть не меняется Берегите и разговаривайте со своими детками

Позже оба поста – с ошибкой и исправленный, исчезли. Но скриншоты уже попали в Сеть. Канал YOBAJUR тут же их опубликовал.