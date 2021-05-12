Нетрезвая "регулировщица" попала на видео в Актобе

На одном из оживленных перекрестков Актобе появилась женщина и начала активно регулировать движение, сообщает zakon.kz.

Навести порядок на проезжей части сознательная гражданка решила, находясь "под градусом", передает Astana TV.

Теперь ей грозит до пяти суток ареста.

На кадрах видно, как женщина стоит на оживленном перекрестке и пытается управлять автомобильным потоком. Самозванку доставили в отдел полиции.

На нее составили протоколы по двум статьям. Это нарушение ПДД и появление в общественном месте в состоянии опьянения. К слову, "блюстительницу порядка" уже штрафовали в этом году за распитие спиртного.





Женщина, находясь в нетрезвом состоянии на проезжей части, регулировала дорожное движение. Сотрудниками патрульной полиции указанная женщина была доставлена в отдел полиции, где привлечена к административной ответственности. руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов