Девятиклассник разбился на мотоцикле в Актюбинской области

В Актюбинской области разбился на мотоцикле ученик девятого класса, сообщает zakon.kz.

По данным "Диапазона", трагедия произошла 10 мая поздно вечером.

В полиции области отметили, что 15-летний водитель мотоцикла "Иж Планета–5" не справился с рулевым управлением и опрокинулся.

Несовершеннолетний мотоциклист ехал по проселочной дороге в 3 км от поселка Базой без шлема, не имел прав, на мотоцикле не было регистрационных номеров. От полученных травм скончался в больнице, - отметили в ведомстве.