Китайский зоопарк неделю скрывал побег трех леопардов 

19 апреля из сафари-парка в городе Ханчжоу сбежали три леопарда, сообщает zakon.kz.

По информации National Geographic, зоопарк умолчал о побеге животных. Все это время они бродили по жилым районам и пугали людей. Даже когда камеры наблюдения зафиксировали разгуливающих по улицам хищников, зоопарком никаких объявлений по этому поводу сделано не было.

The last of a trio of #leopards that escaped from a safari park in Hangzhou continued to evade capture as of press time. Rescue teams found and recaptured two juvenile leopards on Saturday. These three animals were reported missing last Friday. #animals pic.twitter.com/FYhQDxqwKN