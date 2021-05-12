Экономика Казахстана восстанавливается быстрее прогнозов

Министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства доложил о социально-экономическом развитии Казахстана за первый квартал 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, впервые с марта прошлого года показатель ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%.

Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали. Восстанавливается внутренний спрос, - сказал Асет Иргалиев.

Он отметил, что также наблюдается динамичный и устойчивый рост в отраслях обрабатывающей промышленности и значительный рост инвестиций в основной капитал в недобывающих отраслях экономики.

Основным драйвером развития экономики стал устойчивый рост в реальном секторе в текущих условиях. В отчетном периоде текущего года без учета горнодобывающей промышленности рост в реальном секторе составил 7,9%. Продолжается высокий рост в строительстве, информации и связи, обрабатывающей промышленности, водоснабжении, электроснабжении и сельском хозяйстве.

Необходимо отметить, что обрабатывающая промышленность показала максимальный рост за последние 10 лет. Восстанавливается сфера услуг. На фоне роста торговли на 5,7%, сектор услуг показал положительный рост, - добавил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан