Названы сроки "рождения" цифрового тенге

На заседании правительства Казахстана председатель Национального банка Ерболат Досаев рассказал, когда реализуют пилотный проект по внедрению цифрового тенге в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Пятого мая был опубликован доклад "Цифровой тенге" для обсуждения вопроса внедрения цифровой валюты в РК с участниками рынка, экспертным сообществом и госорганами, - напомнил Досаев.

По его словам, решение о необходимости внедрения цифрового тенге будет принято по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, эффекта для Национальной платежной системы.

Пилотный проект будет реализован во второй половине 2021 года, - заключил глава Нацбанка.

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Оксана Скибан, Нур-Султан