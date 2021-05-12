Доллар подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,21 тенге, снизившись на 0,96 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425-427,5 тенге, евро – 516-520 тенге, рос. рубль - 5,72-5,80 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 12 мая.

Июньские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,23%, составив $65,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,15% — до $68,65 за баррель.