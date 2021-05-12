В Адмкодекс РК планируют внести поправки в связи с пандемией Covid-19

Министерство юстиции РК разработало концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает zakon.kz.

Как отмечают разработчики, поправки разработаны для дальнейшего совершенствования административно-деликтного законодательства.

Так, в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса и введением в Казахстане чрезвычайного положения на государственный аппарат возложена большая ответственность по обеспечению бесперебойной работы всех сфер жизнедеятельности.

В целях предотвращения массового распространения инфекции физические лица, субъекты предпринимательства и государственные органы временно приостанавливали свою деятельность или переходили на дистанционный режим работы.





Вместе с тем анализ норм КоАП указывал на то, что в нем не предусмотрен особый порядок производства дел об административных правонарушениях и право суда (должностных лиц) приостанавливать сроки рассмотрения дел в условиях режима чрезвычайного положения. Дела в этот период рассматривались в общем порядке и в установленные КоАП сроки, - поясняется в документе.

В связи с чем, по их словам, на основании имеющихся проблем в правоприменительной практике по производству дел в условиях чрезвычайного положения (с учетом сроков давности, дистанционного производства дел и т.д.) возникает необходимость принятия законодательных мер по их устранению.

Также указывается, что на практике некоторые законы содержат лишь упоминание об вводимых ограничениях, механизм же их применения, сопровождающийся серьезными мерами правоограничительного характера, регламентируется подзаконными нормативными правовыми актами, что недопустимо.





Таким образом, необходима законодательная регламентация вопросов применения привода в производстве по делам об административных правонарушениях, - говорится в заключении концепции.

Вместе с тем отмечается, что закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" от 31 декабря 2019 года направлен на дальнейшее совершенствование административно-деликтного законодательств, в том числе на передачу от судов в подведомственность государственных органов определенных составов, санкциями которых не предусмотрены взыскания, налагаемые исключительно в судебном порядке, а также поэтапное разграничение полномочий между судом и внесудебными инстанциями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, санкции которых предусматривают лишение разрешения, приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее видов.





Так, для дальнейшего совершенствования законодательства об административных правонарушениях будет продолжена работа по разграничению полномочий судов и государственных органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях, по которым последние могли бы рассматривать дела самостоятельно.

Поскольку зачастую санкции в виде лишение разрешения, приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее видов предусматриваются при повторном совершении правонарушений, как дополнительная мера взыскания. При совершении правонарушения впервые рассматривают сами уполномоченные органы.

На практике в виду отсутствия судебного усмотрения по таким делам, поскольку в санкциях указаны фиксированный размер штрафа с дополнительной мерой взыскания, по сути, суды "штампуют" решения. Кроме этого, в правоприменительной практике в КоАП выявлен ряд правовых пробелов и коллизий, которые требуют законодательного урегулирования путем внесения соответствующих поправок в КоАП, а также поправок, направленных на дальнейшее совершенствование административно-деликтного законодательства, - отметили в Минюсте.

К примеру, в соответствии со статьей 720 КоАП органы государственных доходов рассматривают дела за нарушение, связанное с подкупом участников и организаторов спортивных соревнований и зрелищных мероприятий, предусмотренных частями первой, третьей и четвертой статьи 174 КоАП, а также согласно подпункту 31) части первой статьи 802 КоАП составляют протокола по части второй статьи 174 КоАП.

Вместе с тем, по информации Министерства финансов, компетенция по рассмотрению дел за нарушение, связанное с подкупом участников и организаторов спортивных соревнований и зрелищных мероприятий, не отнесена к органам государственных доходов, поскольку они не являются организаторами данных мероприятий, а также не вправе рассматривать жалобы на действия арбитров и судьей спортивных соревнований, - говорится в документе.

При этом согласно статистическому отчету Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, информационного сервиса «Qamqor», статистика о результатах рассмотрения уполномоченными органами дел об административных правонарушениях за 2019 и 2020 годы по данной статье нулевая.

Следующий пример связан с отсутствием у уполномоченного органа, должностного лица компетенции на рассмотрение дел связанных с нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (статья 207-1 КоАП).

В этой связи наличие проблем, связанных с подведомственностью, влечет нарушение принципа неотвратимости наказания и ухода от ответственности лиц, совершивших административное правонарушение, - отметили в Минюсте.

Проект Концепции размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 мая.