Нигматулин: Нужен четкий механизм возмещения ущерба от аварии ракет-носителей

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает необходимым разработать четкий механизм возмещения экологического ущерба в результате аварии ракет-носителей, сообщает zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения законопроекта о ратификации Соглашения между Казахстаном и Россией о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты депутаты подняли вопрос защиты экологии и возмещения материального ущерба от последствий нештатного падения или аварии ракет-носителей типа "Союз-2".

При этом председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что эти вопросы являются одними из главных для жителей, проживающих на территориях падения.

Какой документ определяет, какое будет возмещение ущерба? - обратился Нурлан Нигматулин к представителям профильных министерств.

Как пояснил вице-министр иностранных дел Марат Сыздыков, есть отдельное соглашение, в соответствии с которым российская сторона берет на себя гарантии выплатить ущерб, но практика показывает, что эта процедура длится долгие годы.

В связи с этим Нурлан Нигматулин считает, что механизм возмещения экологического ущерба должен быть закреплен в соответствующих документах.

Мы должны четко договориться с нашими партнерами о возмещении материального ущерба. У нас гарантии прописаны. Но что нужно, чтобы эти гарантии работали? Этот совместный документ должен быть отработан с нашими партнерами, - обратился Нурлан Нигматулин к разработчикам законопроекта.

Разработчики законопроекта – министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заверили, что вопрос будет проработан в ближайшее время, а результаты будут представлены депутатам.