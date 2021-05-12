Театром абсурда назвал депутат ограничения Минздрава по работе бизнеса

Депутаты фракции "Ак жол" просят министра здравоохранения Алексея Цоя разработать единые требования по ограничительным мерам в карантинных зонах, передает корреспондент zakon.kz.

В стране до сих пор нет единых требований по ограничительным мерам в тех или иных карантинных зонах, а санитарные врачи каждого региона выносят свои постановления, исходя из собственного понимания. В результате вводимые ограничения порой напоминают театр абсурда, - отметил депутат Максат Раманкулов.

Так, по его словам, в столице работа летних площадок и открытых террас кафе и ресторанов разрешена до 24:00 часов. А в городе Темиртау Карагандинской области санврачи таким же летним площадкам запретили работать уже после 20.00 часов, сократив их работу на 4 часа в самое востребованное время. Все это при том, что оба региона находятся в "красной" зоне.

Для кафе и ресторанов это далеко не праздный вопрос. По их подсчетам, "точку безубыточности", то есть покрытие расходов на содержание помещений, коммунальные платежи, выплату зарплат работникам, налогов бюджету, кредитов банкам может обеспечить работа минимум до 22.00 часов, а ведь нужно еще зарабатывать на жизнь, - сказал мажилисмен.

Он подчеркнул, что предприниматели торговли и сферы услуг, понимая необходимость противодействия пандемии, готовы оказать содействие скорейшей вакцинации населения и выработке коллективного иммунитета к коронавирусу в обществе. Но более эффективными для этого были бы не запреты, а регулирование и стимулирующие меры.

Например, предприниматели предлагают смягчать ограничения для тех объектов торговли и общепита, работники которых 100-процентно прошли вакцинацию двумя компонентами. Для таких объектов предлагается снять ограничения по времени работы, - озвучил Раманкулов.

Такой подход снизит социальную напряженность среди предпринимателей, создаст для них предпосылки для восполнения оборотов и выхода из сложившегося кризиса, считает депутат.

В связи с этим фракция Демократической партии "Ак жол" предлагает:

- Унифицировать требования ограничений бизнеса по зонам, с применением единых стандартов;

- Предусмотреть отмену ограничений по времени работы для объектов МСБ, прошедших 100-процентную вакцинацию сотрудников.

Тамила Языкова, Нур-Султан