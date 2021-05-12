В суде по делу СК "Фармация" обменялись мнениями о вакцинации от коронавируса

Адвокат Ерлан Макенов и его подзащитный экс-глава "СК Фармация" Берик Шарип рассказали о своем состоянии после вакцинации от COVID-19, передает корреспондент zakon.kz.

В Есильском суде Нур-Султана продолжается судебное заседание по делу бывшего главы "СК-Фармация" Берика Шарипа. Дело, как сообщалось ранее, рассматривается по статье 361 (Злоупотребление должностными полномочиями) ч4 п3 и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) ч2.

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На сегодняшний день адвокаты и прокурор опросили ряд свидетелей, среди которых были бывшие и действующие сотрудники ТОО "СК Фармация", а также представитель одной из компании, которая принимала участие в закупках. Ранее на одном из таких слушаний адвокат Ерлан Макенов предупреждал судью, что может отключать видеокамеру во время процесса, так как привился вакциной и не очень хорошо себя чувствует.

Адвокат (Ерлан Макенов — прим.ред.), как самочувствие после вакцинации? — спросил в ходе слушания судья Канат Дуйсембиев.

Ерлан Макенов, защищающий бывшего главу "СК Фармация" ответил, что сейчас чувствует себя хорошо, однако не исключает, что после второго компонента вакцины у него могут быть повторно побочные эффекты.

Говорят, что после второй вакцинации также придется переболеть, но это будет 19 мая, — уточнил адвокат.

В свою очередь Берик Шарип также сообщил, что он вакцинировался, находясь в изоляторе, однако перенес намного лучше, чем его защитник.

Уважаемый суд, дело в том, что я уже получил обе вакцины в следственном изоляторе. Достаточно хорошо их перенес, не было повышения температуры. Здесь (в изоляторе — прим.ред.) проводилась кампания по вакцинации, нас вакцинировали "Спутник V". Я вторую вакцину как раз до мая получил и достаточно хорошо, — объяснил экс-глава "СК Фармация".

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Адвокат Ерлан Макенов признался, что многие его подзащитные, находящиеся в изоляторах, перенесли вакцинацию лучше, нежели его знакомые.

Что удивительно, все мои подзащитные, которые находятся в изоляторах или отбывают наказание после вакцинации не болеют, а все мои друзья и знакомые болеют, — отметил Макенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан