В США туриста подстрелили вместо индейки

12 мая 2021, 14:28
Фото: oir.mobi

В округе Сент-Чарльз штата Миссури мужчина был ранен выстрелом из огнестрельного оружия, передает zakon.kz.

Как выяснили прибывшие на место происшествия полицейские, стрелявшим оказался 58-летний местный охотник Марк Полсон.

Он сказал, что случайно выстрелил в туриста из ружья, приняв того за индейку. Пострадавшим оказался 47-летний Джеймс Кей. Его с тяжелым ранением в область груди на вертолете доставили в ближайшую больницу, докладывает stltoday.com

Следует отметить, что происшествие произошло на одной из популярных пешеходных троп в предпоследний день охотничьего весеннего сезона.


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