В правилах обменных операций с иностранной валютой и золотом произошли изменения

Постановлением правления Национального банка РК от 26 апреля 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, передает zakon.kz.
В частности, в новой редакции изложен пункт, касающийся учредителей обменных пунктов.
Так, говорится, что учредителями (участниками) таких организаций могут быть физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты РК, за исключением лиц:
Также в правилах появился новый пункт о том, что руководителем такой организации или ее филиала не может быть лицо:
Частично внесены дополнения в требования к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта):
Для получения лицензии и приложения к лицензии уполномоченная организация направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:
В новой версии правил также говорится, что не устанавливаются ограничения в приеме находящихся в обращении денежных знаков по номиналу и годам эмиссии при проведении обменных операций, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении обменной операции при наличии в обменном пункте наличной иностранной и наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения обменной операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 закона о ПОДФТ (борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма), или непредставления документа, удостоверяющего личность клиент.
При отказе физическому лицу в проведении обменной операции по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной или наличной иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки и продажи, по требованию физического лица кассиром обменного пункта выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки.
Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в порядке, установленном внутренними правилами юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).
Вместе с тем также не устанавливаются ограничения в приеме аффинированного золота в слитках по разновидностям, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении операций по покупке и продаже таких слитков при наличии в обменном пункте наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения такой операции, и (или) аффинированного золота в слитках в объеме, необходимом для проведения такой операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 закона о ПОДФТ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента.
При этом обменный пункт подтверждает проведение операции по покупке или продаже аффинированного золота в слитках выдачей контрольного чека.
Каждая проводимая в обменном пункте уполномоченной организации операция по покупке или продаже аффинированного золота в слитках учитывается в электронном журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках.
По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, превышающую 500 000 тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются:
По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, не превышающую 500 000 тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются фамилия, имя и отчество и индивидуальный идентификационный номер клиента.
Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента.
Как отмечается, операции по покупке или продаже аффинированного золота в слитках проводятся в целостной специальной упаковке.
Не осуществляется продажа аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой или без специальной упаковки, а также аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, выпущенного Национальным банком до 2017 года.
При этом оплата стоимости аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой или без нее, а также аффинированного золота в слитках старого образца, направленных Нацбанку для выкупа, осуществляется физическому лицу уполномоченной организацией в наличной национальной валюте за вычетом комиссионного вознаграждения в течение 5 рабочих дней со дня получения от НБ подтверждения о готовности их выкупить в связи с положительными результатами проведенной экспертизы.
Полностью текст постановления можно посмотреть здесь.
Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования (11 мая), за исключением ряда норм.
Хотите быть в курсе важных новостей?