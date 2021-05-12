Учитель пропал в Кокшетау 

Полицейские разыскивают без вести пропавшего в Кокшетау учителя, сообщает zakon.kz.

10 мая в дежурную часть поступило заявление от 53-летнего жителя одного из сел СКО об оказании содействия в поиске сына гр. Темиржанова Бахтияра Талгатовича, 04.04.1989 г.р., который 7 мая уехал из дома в Кокшетау и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщили в пресс-службу ДП Акмолинской области.

Как выяснили полицейские, он приехал в Кокшетау по личным делам, навестил тетю и пропал в районе пр. Абылай-хана.

Приметы пропавшего: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные, коротко стриженные, глаза карие.

Был одет в джинсы серого цвета, куртку темно-синего цвета, на ногах туфли коричневого цвета на шнурках.

Особые приметы: родимое пятно с правой стороны под нижней губой.

С целью установления местонахождения мужчины стражами порядка проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были опрошены все знакомые и близкие люди. Просмотрены все камеры, однако местоположение мужчины найти не удалось.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией, либо знает местонахождение Темиржанова Бахтияра Талгатовича, позвонить на специальную линию "102" или по номеру телефона 29-96-00.