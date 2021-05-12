13 мая в Шымкенте и шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с.

На востоке Акмолинской области днем ожидается ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.