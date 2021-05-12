В Караганде начнут выпускать экологически чистый комбикорм

В Карагандинской области планируют производить зеленые корма для птицы, скота и рыбы. Благодаря новой технологии инвесторы из Израиля обещают создать уникальный бренд казахстанского мяса.

Заместителю премьер-министра РК Роману Скляру в ходе рабочей поездки по Карагандинской области презентовали проект по производству зеленых кормов для сельскохозяйственных животных и рыб.

На территории СЭЗ "Сарыарка" будет реализован проект по производству гранулированного обогащенного зеленого корма для сельскохозяйственных животных и птиц. Уникальность завода заключается в абсолютно новом подходе в части сырья. Для проращивания зеленого корма используются многоуровневые гидропонные установки собственной разработки. Появится возможность производить мясо сельхозживотных и рыб на экологически чистом корме. Это позволит достичь высокого качества – создать уникальный бренд "Сделано в Казахстане!" – говорит Дмитрий Абильдин, директор ТОО "Virgin Soil Kz".

По информации инвесторов, производство основано на многолетних исследованиях израильских и международных ученых в сфере гидропонной агрономии. На предприятии обещают круглогодично выпускать высококачественные зеленые корма, которые содержат в себе целый комплекс микроэлементов.

Планируется, что инвестиции составят порядка 27 млрд тенге и будет создано около тысячи новых рабочих мест. Мощность производства – до тысячи тонн корма в день.

В настоящее время на территории СЭЗ выделен земельный участок под строительство завода. Ведутся проектные работы. В этом году планируется начать строительство. А завершат его в 2022-м.

Инициатор проекта – ТОО "Караганда-Осетр" – уже известен в регионе успешной деятельностью в рыбной отрасли. Восьмой год в области действует осетровая ферма. С учетом климатических условий ее создали по технологии замкнутого водоснабжения.

В 2020 году предприятие произвело 1,5 тонны черной икры и около 20 тонн осетрового мяса. Мощности позволяют наращивать производство. В планах до 2023 года выйти на объемы до 20 тонн икры в год и 300–350 тонн осетрового мяса.

В 2020 году часть продукции мы экспортировали в Россию. Намерены расширять географию. Внутри страны у нас есть постоянные клиенты. Мы участвуем в проекте по производству по современной технологии комбикормов. Разрабатываем линейку кормов для рыб. Это позволит не зависеть от поставщиков сырья, – отметил Дмитрий Абильдин.