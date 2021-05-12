Токаев: Олимпиада станет олицетворением победы человечества над COVID-19

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства лично поздравил Ешихидэ Суга с избранием на пост премьер-министра Японии и пожелал успехов в его ответственной деятельности.
Также сообщается, что Президент передал теплые поздравления народу Японии по случаю проведения Летних Олимпийских игр в Токио.
Это грандиозное событие станет олицетворением победы человечества над коронавирусом. Касым-Жомарт Токаев
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