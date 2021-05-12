Токаев: Олимпиада станет олицетворением победы человечества над COVID-19

12 мая 2021, 18:56
Фото: sports.kz

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства лично поздравил Ешихидэ Суга с избранием на пост премьер-министра Японии и пожелал успехов в его ответственной деятельности.

Также сообщается, что Президент передал теплые поздравления народу Японии по случаю проведения Летних Олимпийских игр в Токио.

Это грандиозное событие станет олицетворением победы человечества над коронавирусом. Касым-Жомарт Токаев

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