Лидер Rammstein и Александр Ревва снялись в одном проекте

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и российский шоумен, комедийный актер, телеведущий и певец Александр Ревва снялись в одном проекте, сообщает zakon.kz.
Фотографию, на которой оба певца находятся в образах, Ревва опубликовал на своей странице в Instagram.
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При этом российский шоумен не уточнил, в каком именно проекте они приняли участие, но указал, что он выйдет через 20 дней.
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