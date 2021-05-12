Двукратный чемпион олимпийских игр Илья Ильин привился от коронавируса

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин получил вакцину против коронавирусной инфекции в ТРЦ "Keruen" в столице. Спортсмен прошел все обязательные медицинские процедуры перед началом вакцинации, передает zakon.kz.

Нас радует, что ряды вакцинируемых пополняют также спортсмены, деятели культуры. Каждый должен заботиться о своём здоровье сам! - отметили сотрудники прививочного пункта вакцинации.

C целью охвата населения вакцинацией против COVID-19 в Нур-Султане с середины апреля началась массовая вакцинация горожан. Для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов в медорганизациях в три раза.

Кроме того, на сегодня в столице пункты вакцинации также открыты в ТРЦ "Mega Silk Way", "Keruen", "Хан Шатыр", "Сарыарка", "Абу-Даби Плаза", "Азия Парк", в торговых комплексах "Биг Шанхай", Центральном рынке, ТД "Алем" и "Артем".

В связи с расширением пунктов вакцинации время работы организаций ПСМП сокращено с 8:00 до 22:00 часов, для ТРЦ режим работы остается прежним - с 10:00 до 22:00 часов.

Также, учитывая высокую активность населения получить вакцину Управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов.