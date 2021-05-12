В Уральске женщину госпитализировали в больницу после процедуры в салоне красоты

Жительница Уральска Зульфия Длимбетова 10 мая посетила центр красоты и здоровья “ZAMA”, чтобы покрасить волосы. Планировалось сложное окрашивание, передает zakon.kz.

Сотрудница салона, по словам пострадавшей, начала окрашивать ей волосы без предварительной проверки состава на аллергию, сообщает "Уральская неделя".

После нанесения краски спустя 20 минут пожаловалась на сильный зуд и попросила смыть краску, на что Оксана ответила, что так и должно быть, и отказалась смывать, сославшись на то, что они красят этой краской уже 15 лет, — рассказывает Зульфия Длимбетова.

После этого Зульфия начала задыхаться, у нее развился отек Квинке из-за реакции на воздействие краски на кожные покровы головы.

По ее словам, в салоне отказались вызывать "скорую".

Оксана кричала: “Не надо вызывать "скорую", я сама ее откачаю”. Раздела и начала поливать меня водой, — рассказала Зульфия.

По ее словам, в этот момент директор салона начала звонить какому-то своему доктору, и он посоветовал ей по телефону дать Зульфие валерьянку с водой.

А в это время у меня уже произошел отек горла и я не смогла ничего выпить, все выливалось назад, — рассказала Длимбетова.

Сотрудники салона “ZAMA” решили вызвать "скорую", только когда поняли, что у клиентки начали неметь конечности.

Я в полуобморочном состоянии показывала им свои посиневшие руки и умоляла вызвать "скорую". Все это время я лежала на голом полу, раздетая и мокрая, — говорит Зульфия Длимбетова.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подтвердили случившееся, добавив, что пациент поступил в шоковом состоянии.

Бригада по прибытии оказала первую медпомощь и транспортировала пациента в реанимацию. Аллергическая реакция. Сейчас состояние стабильное, переведена в палату терапии, - сообщили в управлении.

В центре красоты и здоровья “ZAMA” девушка, поднявшая трубку, сообщила, что руководство отказывается давать какие-либо комментарии, добавив в конце, что “если директор посчитает нужным, то она сама свяжется”.

По словам Зульфии Длимбетовой, она уже написала заявление в полицию, а также сообщила о своем намерении подать исковое заявление в суд.