Когда завершится строительство двух плотин, рассказал Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на ТК "Алматы" сообщил, что в горах Алматы строятся две плотины, сообщает zakon.kz.

Мы сейчас строим еще две плотины в ущельях Аксай и Аюсай, - сказал градоначальник.

По его словам, строительство плотины в ущелье Аюсай завершится в следующем году, в Аксае - в 2023 году.

Это дополнительная защита нашего города от селеопасных ситуаций. (...) Деньги здесь нельзя считать, когда на кону стоят человеческие жизни. Акимат с поддержкой Правительства должны сделать все необходимое, чтобы граждане города чувствовали себя в этом отношении безопасно. Бакытжан Сагинтаев