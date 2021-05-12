Крушение самолета Bek Air: споры разгорелись вокруг приговора

12 мая в Алматинской области Талгарским районным судом был вынесен приговор по делу о незаконной выдаче земель близ аэропорта Алматы, где в декабре 2019 года потерпел крушение самолет Bek Air, сообщает zakon.kz.

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Согласно приговору, трое экс-чиновников получили по 3 года ограничения свободы, остальных подсудимых приговорили к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы.

Юрист по земельным вопросам Базарбек Бакытжан считает несправедливым данный приговор.

Это решение однозначно должно быть пересмотрено в пользу ужесточения ответственности бывших чиновников Отдела земельных отношений Талгарского акимата и НПЦзем Талгарского района. Иначе, на наших глазах вырисовывается судебный прецедент, когда виновные в смерти 12 человек "отскочили" от суровой ответственности перед законом. Талгарское уголовное дело - это тест нашей судебной системы на зрелость. Пока этот тест мы не прошли. Будем работать! Мы знаем, что они скрывали долгое время. Будем предавать огласке! - написал он на своей странице в Facebook.

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В свою очередь в Талгарском районном суде ответили юристу.

На отдельные посты Бакытжан Базарбек и Dina Tansari, хотим отметить, что они содержат неверную информацию. Сегодня Талгарским районным судом вынесен обвинительный приговор (не решение) по уголовному делу по факту "незаконного изменения целевого назначения земельных участков близ аэропорта города Алматы". Однако ошибочное мнение вышеуказанных пользователей приводит к недоумению и возмущению других. В частности, в их постах указано, что Алданиш (риелтор - прим. ред.) и другие лица признаны виновными в крушении самолета. Между тем, приговором суда осуждены лица, виновные в нарушении земельного законодательства. пресс-служба Талгарского районного суда

В суде признали, что крушение произошло именно на земельном участке, которое незаконно передано во владение.

Однако незаконное выделение, распределение, сегментирование, продажи земельных участков не является причиной крушения. По официальным источникам следствие по выявлению причин крушения самолета еще не окончено. Виновные лица в крушении самолета будут определены по другому уголовному делу, - объяснили в суде.

Относительно состоявшего сегодня приговора по делу о выдаче участков на месте крушения самолета Bek Air и хода расследования трагического события высказался главный транспортный прокурор РК Ернат Сыбанкулов.

​Как ранее доводилось до общественности, рассмотренное уголовное дело связанное с незаконной выдачей земельных участков не связано с расследованием уголовного дела о крушении самолета авиакомпании Bek Air. ​Дело по причинам крушения самолета авиакомпании Bek Air в настоящее время расследуется Следственным департаментом МВД РК. Получены 97 экспертных заключений, в производстве – 4. Направлено 30 международных поручений. Допрошены свыше 500 лиц. ​В то же время не завершено авиационное расследование, проводимое Межгосударственным авиационным комитетом, дислоцированным в Москве, - прокомментировал он по телефону корреспонденту агентства.

​В этой связи Сыбанкулов попросил "не делать поспешные выводы по расследованию факта крушения самолета Bek Air и доверять только официальной информации".

Результаты расследования будут доведены до общественности, - заключил он.