Ученые обнаружили послание с "Титаника"

Ученые из Университета Квебека (UQAR) изучают письмо из бутылки, которая могла быть сброшена с "Титаника" за день до катастрофы, сообщает zakon.kz.

Оно якобы было написано, запечатано в бутылку и выброшено в океан 12-летней пассажиркой третьего класса Матильдой Лефевр 13 апреля 1912 года, докладывает uqar.ca

Девочка вместе с мамой и тремя братьями и сестрами направлялись в Нью-Йорк, где их ожидал отец. Но все они считаются погибшими в ночь с 14 на 15 апреля, когда Титаник столкнулся с айсбергом.

Я бросаю эту бутылку в воду посреди Атлантического океана. Через несколько дней мы должны прибыть в Нью-Йорк. Если кто-нибудь ее найдет, свяжитесь с семьей Лефевр в Льевене, - говорится в письме на французском.

Теперь ученые пытаются понять, было ли это послание действительно отправлено Матильдой Лефевр или это чей-то розыгрыш.

Письмо могло быть написано самой Матильдой на борту "Титаника", или же составлено кем-то другим от ее лица. Это также может быть обманкой, сделанной после трагедии, либо свежей фальшивкой,— сказал доктор Николя Бодри из Университета Квебека в Канаде.

Специалисты подтвердили подлинность бутылки, воска и бумаги, но находят странным сам почерк. В то время дети писали по-другому.